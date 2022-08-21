Restore ettiği evin duvarına gizlenmiş zaman kapsülü buldu

Britanya’nın Birmingham kentindeki bir ev restore edilirken 1969 yılında şöminenin arkasına saklanan bir zaman kapsülü bulundu.

Fotoğraflar: Scott Bevan

Rahatsızlanınca ailesine yakın bir yere taşınan kız kardeşi için yeni evini restore eden Scott Bevan’ın (42), duvarın içinde bulduğu paketten Birmingham Evening Mail gazetesinin nüshaları, eski ev sahibi Ethel Wright’ın fotoğrafı ve onun kaleme aldığı bir mektup çıktı.

Mektupta, ”Biz buraya Mayıs 1967’de geldik. O zaman ev yeni inşa edilmişti. Bu dört duvar arasında kendimizi güvende hissettik ve huzur bulduk. Sizin de bizim gibi ev ve bahçenin tadını çıkarmanızı ümit ediyoruz” ifadeleri yer alıyordu.

Bevan, ”Başkalarını düşünüp onlara mesaj bırakmak. Bence bu çok güzel bir şey. Ve, günümüz dünyasında fazla rastlanmayan bir şey” dedi ve kız kardeşi Debbie’nin de kendisini yeni evinde mutlu ve güvende hissedeceğini umduğunu söyledi.