Heykelin kaidesi kaldırılırken 134 yıllık zaman kapsülü bulundu

ABD’nin Virginia eyaletinin başkenti Richmond’da, bir heykel kaidesinin, bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik çalışmalar sırasında 134 yıllık zaman kapsülü bulundu.

Fotoğraf: Twitter

Bu yıl eylül ayına kadar üstünde Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon Ordusu’nun komutanı General Robert E. Lee’nin heykeli bulunan kaidenin altına 1887 yılında bir zaman kapsülü konulduğu biliniyordu. Mayıs 2020’de, Minneapolis’te, siyah George Floyd’un beyaz polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar sonrasında heykelin kaldırılması kararlaştırılmıştı.

Heykel eylülde kaldırıldıktan sonra kaideyi yerinden sökmek için çalışmalar başladı. Çalışmalar sırasında ay başında bir kapsül bulundu ancak onun içinde Amerika Konfedere Devletleri’ne ait izleri taşıyan kapsül olmadığı anlaşılınca ‘arayış’ sürdü.

Virginia Valisi Ralph Northam, dün, Twitter hesabından haberi duyurdu: “Buldular. Bu, herkesin aradığı zaman kapsülüne benziyor.”

Bulunan kutunun fotoğrafını da paylaşan Northam, tarihi kayıtlarda adı geçen zaman kapsülünün boyutuna uygun olduğunu, X-ray cihazıyla görüntülendiğini içinde madeni paralar, düğmeler, kitaplar ve İç Savaş döneminde kullanılan silah olduğunu tahmin ettiklerini aktardı. Kutunun bir laboratuvarda açılacağı bilgisini paylaştı.

Kutunun içinde eski ABD Başkanı Abraham Lincoln’ün fotoğrafının da olduğu tahmin ediliyor.