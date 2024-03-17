Bitki bazlı sütleri evde de kolayca hazırlayabilirsiniz.

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Bitki bazlı sütlerin popülaritesi hızla artıyor. Ancak inek sütünden çok daha pahalılar.

İşte evde yapması marketten satın almaktan çok daha ucuza gelecek bitkisel süt tarifleri:

1. Soya sütü

Malzemeler:

1/2 fincan sarı soya fasulyesi (80 gr)

Dört su bardağı su (1 litre)

Ev yapımı vanilya özü veya bir çay kaşığı vanilya (isteğe bağlı)

Dört hurma (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Soya fasulyelerini en az 12 saat boyunca suda bekletin. Sonra süzün ve dış derileri çıkarın. Soya fasulyelerini iyice karışana ve pürüzsüz hale gelene kadar üç bardak suyla karıştırın. Harmanlanmış karışımı bir süzgeç kullanarak süzün. Karışımı bir tencereye dökün, bir bardak su ekleyin. Tencereyi yüksek ateşte kaynatın. Karıştırın ve köpürtün. 20 dakika boyunca ara sıra karıştırarak orta ateşte pişirin. Ardından soya sütünü soğumaya bırakın. Vanilya veya hurma gibi başka malzemeler ekleyebilirsiniz.

2. Badem sütü

Malzemeler:

3/4 su bardağı çiğ badem (100 gr)

Dört hurma

İki su bardağı su (500 ml)

Yapılışı:

Bademleri 12 saat kadar suda bekletin. Suyunu süzüp durulayın ve soyun. Badem, hurma ve suyu iyice karışana kadar çırpın. Bir süzgeç yardımıyla karıştırılmış badem karışımını süzün.

3. Yulaf sütü

İçinde doymuş yağ bulunmayan yulaf sütü, fincan başına beş gram protein içerir. Ayrıca doğal olarak tatlıdır, bu yüzden unlu mamuller için mükemmel bir hammade olabilir.

Malzemeler:

Bir su bardağı ince çekilmiş yulaf (100 gr)

Sütünüzün kalınlığına bağlı olarak üç dört bardak su

Yapılışı:

Yulafları en az 30 dakika suda bekletin. Sonrasında, ıslatma suyunu süzün. Üç dört bardak temiz suyla karıştırın. Bir süzgeç kullanarak sütü süzün.

4. Hindistan cevizi sütü

Malzemeler:

Dört su bardağı Hindistan cevizi suyu veya su

Bir su bardağı Hindistan cevizi (200 gram)

Yapılışı:

Kıyılmış taze Hindistan cevizi ve suyu pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. Hindistan cevizi sütünü bir süzgeç kullanarak süzün.