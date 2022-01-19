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Yaramazlara biraz batar!

Evde kaçak kazı yapan ‘defineci’ Roma dönemine ait yapılar buldu

Kütahya’da bir şüphelinin kaçak define kazısı yaptığı evin altından Roma dönemi yerleşimine ait mermer sunak taşı ve mimari yapı parçaları çıktı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri, M.I.’nın kaçak kazıda ortaya çıkardığı yazıtların olduğu mermer taşın yanına güncel bir gazete koyarak müşteri bulabilmek için çektiği videoya ulaştı.


Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kentin eski yerleşim yerindeki kaçak kazının yapıldığı evi tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin zemin katındaki parke altına gizlenmiş sekiz metre derinliğinde çukur olduğunu belirledi.

Çukura inen ekipler, üzerinde yazıtlar bulunan iki metre büyüklüğünde yazılı mermer sunak ile mermer sütunlarla karşılaştı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, müze müdürlüğü yetkililerinin incelemesinde, bulunan tarihi eserlerin Roma dönemi yerleşimine ait olduğu belirlendi.

Elde edilen bulguların Roma İmparatorluğu dönemi yerleşim sınırlarının saptanması açısından da önemli olduğu öğrenildi.

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