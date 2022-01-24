Diken

Yaramazlara biraz batar!

Evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep’te bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Merkez Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi’ndeki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yapılan incelemede evdeki Suriyeli olduğu belirtilen dört yaşındaki Osman Halil ile altı yaşındaki Hannan Halil’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler adli tıp kurumuna kaldırıldı.

SON HABERLER

‘Lan nasıl?’ın Rusçası

Ukrayna krizinin kontrolden çıkması halinde kendisinin de ciddi zarar göreceğini gören Türkiye inisiyatif kullanıp iki aktör arasında arabuluculuk yapmaya çalışıyor.

‘Tehlikeli ırk’ düzenlemesi terk getirdi!

‘Tehlikeli ırk’ diye nitelenen köpek türlerinin kısırlaştırma ve çip taktırma işlemleri için verilen altı aylık süre doldu. Birçok kişi yasal düzenlemeyle getirilen ‘mecburiyetleri’ yerine getirirken maddi zorluk başta olmak üzere farklı gerekçelerden dolayı kısırlaştırma ve diğer işlemleri yapamayanlar ise 11 bin TL’lik cezayı ödememek için hayvanları sokaklara bırakmaya başladı.

3 bine yakın hemşire ve ebe yurt dışı hazırlığı yapıyor

Tüm Aile Sağlığı, Sağlık Memuru – Acil Tıp Teknisyeni – Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Vildan Aydın, 3 bine yakın ebe ve hemşirenin Almanca, İngilizce kurslarına giderek, yurt dışına hazırlık yaptığını söyledi. Derneğin kayıtlarına göre, son dört ayda 48 hemşire yurt dışına göç etti.