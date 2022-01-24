Gaziantep’te bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti.
AA’nın aktardığına göre Merkez Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi’ndeki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yapılan incelemede evdeki Suriyeli olduğu belirtilen dört yaşındaki Osman Halil ile altı yaşındaki Hannan Halil’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler adli tıp kurumuna kaldırıldı.