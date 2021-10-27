Evcilleştirilmek için doğal ortamından koparılan altın çakal rehabilitasyonda

Diyarbakır’da bulunan ve evcilleştirilmek için doğal yaşam alanından koparılan altın çakal (canis aureus), rehabilitasyonun ardından doğaya bırakılacak.

Fotoğraflar: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, doğal yaşam alanlarından insan eli başta olmak üzere çeşitli nedenlerle uzaklaşan, tedavi ve rehabilitasyona muhtaç hayvanlara ev sahipliği yapıyor.

AA’nın haberine göre vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerce kent merkezinde bulunduğu noktadan bir süre önce alınan altın çakalın bakımı da merkezde yapılıyor.

‘Doğada olmaları şart’

Merkezin müdür yardımcısı ve DÜ Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alaaddin Kaya, altın çakalın Anadolu’da yaygın bir tür olduğunu belirterek çekingen yapısı nedeniyle insanlardan uzak yerlerde yaşadığını söyledi.

“İnsanlarca özel bir tür algısıyla evcilleştirme girişiminde bulunularak doğal yaşam alanından alıkonmuş” diyen Kaya, insanlara yakın yaşamasının bazı yabani özelliklerini yitirmesine neden olduğunu aktardı.

Kaya, doğaya salındıklarında yaban hayatına uyum sağlama konusunda hayvanların sorun yaşadığını dile getirerek, “İnsanların herhangi bir yaban hayvanını evcilleştirmeyi düşünmeleri bile yanlış. O yerde yaşayan insanlar için de tehlikeli olabilir. Sonuçta yabani bir tür” dedi.

Yaban hayvanlarını doğada görmek istediklerini anlatan Kaya şunları söyledi: “Yırtıcı bir tür ve diğer türleri dengelemede oldukça etkili. O nedenle yabani hayatta olmaları en iyisi. Ama bir dönem evcilleştirilip doğaya salındığında maalesef yabani hayattaki bazı aktivitelerini yerine getiremiyorlar. Ayrıca insanlara yakın olunca diğer insanlar yabani tür olarak bildiği için bunların öldürülmesi gibi vakalarla da karşılaşıyoruz. Sağlıklı bir çevre için doğada olmaları şart.“

Türkiye’de görülen 18 çakal türünden biri altın çakalın yeme içmesi dahil hiçbir sorunu olmadığı bildirildi.