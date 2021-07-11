Euromos Antik Kenti’nde 2 bin 500 yıllık iki heykel ve yazıt bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde Anadolu’nun en iyi korunmuş Roma dönemi tapınakları arasında gösterilen Zeus Lepsynos Tapınağı’nda yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 500 yıllık iki mermer heykel ve bir yazıt bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Karya döneminin önemli merkezlerinden Euromos Antik Kenti’ndeki kazı heyetinin başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Abuzer Kızıl, bölgedeki tapınak, agora, tiyatro, hamam ve surlarda çalışma yapıldığını söyledi.

‘Sürprizle karşılaştık’

Euromos’un konumu itibarıyla Anadolu’nun en şanslı antik kentleri arasında yer aldığını dile getiren Kızıl, Milattan önce 2. yüzyılda bağışlarla inşa edilen Zeus Lepsynos Tapınağı’ndaki kazı çalışmalarını şöyle anlattı: “Tapınağın güney cephesinde üst üste yığılmış yaklaşık 250 blok yerlerinden alınarak restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere uygun alanına taşındı. Sonra toprak altında mimari bloklar olduğunu umarak kazı çalışmasını başlattık. Mimari blokları beklerken büyük sürprizlerle karşı karşıya kaldık. Toprak altından iki heykel, bir de yazıt çıktı. Bunlar bizi çok heyecanlandırdı. Aslında sadece bizi değil arkeoloji camiasını da heyecanlandırdı. Çünkü Karya bölgesinin eksik olan arkaik dönem heykeltıraşlığının çok önemli iki halkasını ve bir de Helenistik döneme tarihlenen bir yazıtı burada gün yüzüne çıkardık.”

‘Birebir benzeri yok’

Heykellere, ‘ayakta duran genç erkek’ anlamına gelen ‘kuros’ ismi verildiğini, bunların kökeninin Mısır, Fenike ve Asur olduğunu söyleyen Kızıl şöyle devam etti: “İki kurosun biri çıplak, biri zırh ve kısa etek giyimli. Zırh deriden yapılmış ve her iki heykelin elinde de aslan yer alması dikkat çekici. Aslan ikonografik olarak çok önemli ve şimdiye kadar yaptığımız araştırmalarda her iki heykelin de birebir benzerini bulamadık. Özellikle çıplak olanın elinde aslan bulunması, hatta daha da önemlisi sol bacağının üzerinde dört satırdan oluşan Karca bir yazıtın yer alması, bunun bir adak heykeli olduğunu gösteriyor. Aslanla birlikte betimlenmiş olması bunun büyük olasılıkla Apollo olduğunu gösteriyor. Bu bizim için çok önemli. Kuroslarla olan çalışmalarımız devam ediyor.”

Kazı çalışmalarında bulunan Helenistik döneme ait yazıtın da Karya tarihi için çok önemli sonuçlar doğuracak nitelikte olduğunu, tarihin bilinmeyen sayfalarını aydınlatmasını beklediklerini vurgulayan Kızıl, yazıtın çözümü için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

