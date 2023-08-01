Euphoria dizisi oyuncusu, 25 yaşında hayatını kaybetti

ABD’de HBO kanalının Euphoria dizisinde ‘Fez’ karakterini canlandıran oyuncu Angus Cloud, hayatını kaybetti.

Fotoğraf: HBO

BBC’nin haberine göre ailesi, 25 yaşındaki Cloud’un ölümünü “Bugün muhteşem bir insana veda etmek zorunda kaldık” sözleriyle duyurdu.

Cloud’un ölüm nedeni açıklanmadı.

Cloud geçen hafta babasını kaybetmişti ve ailesinin açıklamasına göre ‘ruhsal sorunlarla’ boğuşuyordu.

Ailenin açıklamasında “Tek avuntumuz Angus’un, aynı zamanda en iyi arkadaşı olan, babasıyla yeniden buluştuğunu bilmek” denildi.

People dergisi Cloud’un Oakland, California’daki aile evinde öldüğünü duyurdu.

Cloud Euphoria dizisinde bir uyuşturucu satıcısı olan Fezco ‘Fez’ O’Neill’ı canlandırıyordu.

HBO’dan yapılan açıklamada “Angus Cloud’un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. O çok yetenekli bir aktördü ve hem HBO hem de Euphoria ailesinin sevilen bir üyesiydi” dendi.

Cloud daha önce North Hollywood ve The Line gibi filmlerde ufak roller almış; Becky G, Karol G ve Juice WRLD gibi şarkıcıların video kliplerinde oynamıştı.