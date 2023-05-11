Etrafın seni sıktığı zaman kitap oku: ‘Altı çizili cümlelerle’ Sabahattin Ali külliyatı

Sabahattin Ali eserlerinden derlenen ‘Etrafın Seni Sıktığı Zaman Kitap Oku’ yayınlandı.

Romancı, öykücü, şair Sabahattin Ali’nin eserlerini tarayarak ‘altı çizilesi’ cümleleri bir araya getiren bu sıra dışı derleme, siyasi eleştirilerin yanı sıra, toplumun aksak yönlerini de korkusuzca dile getiren yazarın ölümünün 75’inci yılında yayınlandı.

Kitap adını, Ali’nin eşi Aliye Hanım’a verdiği öğütten alıyor: “Etrafın seni sıktığı zaman kitap oku.”

Kitap okurken cümlelerin altını çizenlerdenseniz, hele de etraftan sıkılınca kitap okuyanlardansanız, Metin Üstündağ’ın derlediği kitabı ilginç bulabilirsiniz.