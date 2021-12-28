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Yaramazlara biraz batar!

Et konseyi: Satış fiyatları maliyetin altında, hayvan varlığı azaldı

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, zararına kesim yaptıklarını ve hayvan varlığının her geçen gün azaldığını söyledi.

Hacıince, 2021 yılında talep darlığı sebebiyle maliyetin altında satış yapmak zorunda kaldıklarını belirtti ve ekledi: “2021 yılında yem maliyeti 2 bin 40 liradan 4 bin 40 liraya çıkarken, 1 kg karkas et maliyeti 40,5 liradan, 67,2 liraya yükseldi. Buna karşılık piyasa alım fiyatı ise 37,37 liradan 62,24 liraya çıkmasına rağmen, satış fiyatı maliyetin altında kaldı.”


Dünya Gazetesi’nin aktardığına göre besi maliyetindeki artışın temel nedeninin yem fiyatı olduğuna değinen Hacıince, döviz artışını hemen fiyata yansıtan yem sanayicilerinin, düşüşü ise yansıtmadığını anlattı.

Kırmızı et fiyatındaki artışın sadece üreticiden kaynaklandığı yönünde yanlış bir algı oluştuğunu söyleyen Hacıince şöyle devam etti: “Her zaman yerli üreticiye ihtiyacımız olacağını düşünerek bu kapsamda piyasaya müdahale edici söylem ve planlardan uzak durarak, ithalatı özendirmeden iç yapısal süreçlerimize tüm paydaşlarla birlikte odaklanmalıyız.”

Besi maliyetini artıran bir diğer unsurun da besi materyali fiyatı olduğunun altını çizen Ahmet Hacıince, gelinen noktada işletmeye yeni hayvan girişinin neredeyse imkansız hale geldiğini, bunun da gelecek yıl ki üretimi etkileyeceğini vurguladı.

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