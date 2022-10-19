Estonya: Ukrayna’ya verdiğimiz yardım savunma bütçemizin üçte biri

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, ülkesinin savunma bütçesinin üçte birini Ukrayna’ya destek olarak verdiklerini belirterek savaşa sadece Ukrayna-Rusya savaşı olarak değil, özgür dünyanın Rusya’yla savaşı olarak tanımladıklarını söyledi.

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Estonya Savunma Bakanı Pevkur, Pentagon’da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’la bir araya geldikten sonra, Dışişleri ve Pentagon muhabirlerinden oluşan bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu.

‘Estonya savunma bütçesinin üçte birini Ukrayna’ya yardım olarak verdi’

ABD’de cumhuriyetçilerin Ukrayna’ya yapılan silah yardımlarını sorguladığına ilişkin sorulara yanıt veren Estonyalı bakan şunları söyledi: “Benim herkese mesajım, Estonya’nın Ukrayna’ya verdiği yardım gayrisafi milli hasılamızın yüzde birine, savunma bütçemizin üçte birine ulaştı. Şunu biliyoruz ki imha edilmiş her Rus tankı bizim sınırımıza yakın tanklardan birinin eksilmiş olduğu anlamına geldiğini biliyoruz. İkinci bir mesajım da bu savaş Rusya Ukrayna savaşı değil, bu savaş özgür ve kurallara dayalı dünyayla Rusya arasındadır.”

ABD’nin Estonya’daki askeri varlığı artacak

Savunma Bakanı Austin’la görüşmeleri üzerine konuşan Pevkur, “ABD’nin önümüzdeki yıllarda Estonya’daki varlığı artacak” dedi.

Austin, iki ülke arasında bilgi paylaşımının artırılmasını da konuştuklarını anlatan Estonyalı bakan Ukrayna’daki durumu görüştüklerini ve Ukrayna ordusunun iyi işler çıkarmaya devam ettiğini ancak ülkenin halen yüzde 20’sinin Rusya’nın elinde olduğunu kaydetti.

Rusya’nın Suriye operasyonlarını yöneten General Sergey Surovikin’in Ukrayna’da Rus birliklerinin komutasına getirildiğini hatırlatan Pevkur, kamikaze drone sistemleriyle sivil hedeflerin vurulmasını Surovikin’e bağladı.

Pevkur, “Bu kişinin herhangi bir ahlakı yok, sivil insanları vurma konusunda problemi yok. Tam da bu nedenle şimdi tüm batılı ülkelerin Ukrayna’ya ek yardım sağlamak için stoklarına bakması gerekir” dedi.

Rusya iki ile dört yıl arasında savaş öncesi askeri gücüne kavuşur

Rusya’nın ne kadar sürede savaş öncesindeki gücüne tekrar kavuşacağına ilişkin bir soruya yanıt veren Pevkur, Rusya’nın savaştan sonra ordusunu toplamasının uzun sürmeyeceğini dile getirdi.

Pevkur, “Farklı müttefikler farklı fikirlere sahip ancak Rusya’nın mevcut kapasitesini toparlamasının iki ile dört yıl alacağı konusunda ortak kanı var” dedi.

Rusya’nın halen Baltık ülkelerinden herhangi birine saldırmak için elinde önemli bir ateş gücü bulunduğunu belirten Perkur, Rusya’nın Letonya, Estonya ve Polonya gibi ülkelere artık saldırmayacağını söylenemeyeceğini dile getirdi.