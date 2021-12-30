Eski TikTok moderatörü, izlediği videoların travmaya yol açtığı gerekçesiyle dava açtı

TikTok’un içerik moderatörü olarak görev yapan eski bir çalışanı, günde yüzlercesini izlediği şiddet ve rahatsız edici içerikli videolar nedeniyle şirkete akıl sağlığını koruyamadığı suçlamasıyla dava açtı.

Candie Frazier, günde 12 saate kadar ‘aşırı derecede şiddet‘ içeren görüntüler izlediğini ifade etti. Bunun sonucu olarak travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, depresyon dahil ciddi psikolojik travma yaşadığını söyledi.

TikTok eylülde uygulamanın ayda 1 milyar kişi tarafından kullanıldığını açıklamıştı. İnternet güvenlik şirketi Cloudflare, TikTok’un Google’ı geride bırakarak dünyanın en popüler çevrimiçi uygulaması olduğunu duyurmuştu.

Video paylaşım platformu, kullanıcılarını koruma amacıyla kurallarını ihlal eden videoları ve hesapları filtrelemek için binlerce şirket içi ve sözleşmeli içerik moderatörü kullanıyor.

Frazier, moderatör olarak cinsel saldırı, yamyamlık, çocuğun cinsel istismarı, hayvanlara eziyet gibi görüntülerin dahil olduğu içerikleri izlediğini ifade ederek, hem TikTok’u hem de bağlı bulunduğu teknoloji şirketi Bytedance’i dava etti.

ABD’nin California eyaletinde açılan davayla ilgili TikTok yetkilileri, devam eden hukuki süreç nedeniyle yorum yapmazken, çalışanları için özenli bir çalışma ortamı sağlamayı amaçladıklarını belirterek “Moderatörlerin zihinsel ve duygusal olarak desteklendiğini hissetmeleri için sağlıklı yaşam hizmetini genişletmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.