Eski Özbek liderin kızı Gülnara Kerimova’nın 857 milyon dolarına el konuldu

Özbekistan’ın eski cumhurbaşkanının kızı Gülnara Kerimova yüz milyonlarca dolar rüşveti aklayan uluslararası bir suç örgütünü yönetmekle suçlanıyor.

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Kerimova, Özbekistan’ı yönettiği sırada (1991-2016) muhalefeti ‘acımasızca ezen’ otokrat lider İslam Kerimov’un kızı olarak önemli bir nüfuza sahipti. Kendi mücevher markası ve bir eğlence televizyon kanalı vardı. Ayrıca Googoosha adı altında pop single’ları yayınlamıştı. 2014’ten bu yanaysa zimmetine para geçirmek suçundan Özbekistan’da hapis yatıyor.

BBC’nin haberine göre 2005-2013 dönemini kapsayan bir soruşturmada Kerimova’nın İsviçre’deki 857 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu.

Soruşturmada Kerimova’nın yanı sıra bir Rus telekom firmasının Özbek şubesini yöneten bir işadamı da hedefte. Adamın ismi açıklanmadı.

Kerimova, Özbekistan’ın telekom sektörüne erişim karşılığında rüşvet almak ve parayı İsviçre’deki banka hesapları ve diğer ülkelerdeki ayrıntılı bir hesap ağı aracılığıyla aklamakla suçlanıyor.

Kerimova’nın 2001’den 2013’e kadar çok sayıda iş insanı ve şirketten oluşan ‘Ofis’ isimli bir suç örgütüne liderlik ettiği de belirtiliyor. Örgüt suç faaliyetlerini profesyonel bir iş olarak yürütmüş ve aynı zamanda şiddete de başvurmuş.