Eski muhbirden FBI’a 100 milyon dolarlık dava

ABD’de iç istihbarat ve güvenlikten sorumlu Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) eski muhbilerinden Richard Wershe Jr, (52) kuruma 100 milyon dolarlık (856 milyon lira) dava açtı.

Fotoğraf: The Detroit News

14 yaşındayken ‘işe alınan’ ve FBI tarihinin en genç muhbiri olarak kayıtlara geçen, yaşadıkları, takma adının verildiği ‘White Boy Rick’ adlı filme konu olan Wershe, ailesiyle düzenlediği basın toplantısında, “Hayatımın bu bölümünün kapanmasını istiyorum” dedi.

Uyuşturucu bulundurmak suçundan müebbet hapse mahkum edilen ve 34 yıl hapis yattıktan sonra geçen yıl tahliye olan Wershe’nin dava dilekçesinde, muhbir olarak yaşadıklarının ‘çocuk istismarı’ olduğu belirtildi. Dilekçede, FBI için çalışmaya başladığı Detroit kentinde o dönem görev yapan eski ajan, savcı, polislerin adı geçiyor.

Wershe, 10 sayfalık dilekçede, babasıyla temas kuran FBI ajanlarının, kızının (Wershe’nin ablası) tanınmış bir uyuşturucu satıcısıyla birlikte olduğunun söylendiğini ve kendisinin muhbir olarak görevlendirdiğini anlattı. Detroit’teki uyuşturucu çeteleriyle ilgili bilgi vermek için sık sık FBI ajanları ve polislerle bir araya geldiğini belirten Wershe, “Muhbir olmasaydım yolum uyuşturucu çeteleriyle kesişmezdi, hiçbir suçun yanından geçmezdim” ifadelerini kullandı.

Kentteki çetelerden biri onun polisle bağlantısı olduğundan şüphelenince öldürmeye kalktığını buna rağmen FBI çatısı altında çalışmaya devam etmeye zorlandığını belirtti.

Wershe, 2015 yılındaki bir röportajında iki yıl FBI için çalıştıktan sonra bir kenara atıldığını söylemişti. 17 yaşındayken kokain bulundurduğu gerekçesiyle hüküm giyen Wershe, mahkemede FBI için çalıştığı gerçeğinin kabul edilmediğini ve müebbet hapse mahkum edildiğini belirterek, “Yanlış yönlendirildim. Hiç yürümemem gereken bir yoldan yürüdüm ve bu hayatımın tamamını etkiledi” demişti.