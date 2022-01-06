Eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan adam serbest bırakıldı

Ankara’da eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde attığı ve silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan adam adli kontrolle serbest bırakıldı.

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AA’nın aktardığına göre Mamak ilçesinde yaşayan S.S. şiddet nedeniyle dört yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı S.B.’nin bir araya gelme isteğini reddetti.

Kız arkadaşına cep telefonuyla mesaj atarak tehdit ettiği aktarılan S.B., dün konuşmak için S.S’nin yanına geldi. Taşıdığı ruhsatsız silahı çıkartarak tehdit edip öpmeye çalıştığı belirtilen zanlı, S.S.’nin direnmesi üzerine bir şişedeki kimyasal maddeyi kadının yüzüne fırlattı.

Yüzünün belirli bölgelerinde ikinci derece yanık ve lekeler oluşan S.S., haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.B., ‘alkolün vermiş olduğu etkiyle böyle bir eylemde bulunduğunu, silahı korkutmak için çıkardığını, kullanmadığını’ savundu.

Mağdur S.S. ise şüpheliyle dört yıllık bir ilişkisi olduğunu, ayrıldıktan sonra kendisini sürekli rahatsız ettiğini belirterek polise şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara başsavcılığınca, şüpheliye yönelik ‘kasten yaralama’, ‘cinsel saldırıya teşebbüs’, ‘silahla tehdit’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından soruşturma açıldı.