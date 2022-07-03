Eski karısını öldürdü; intihar etti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde eski karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.
İki ay önce boşandığı Esra Altınkaynak (37) ile Kurtuluş Caddesi’nde karşılaşan Mustafa Akman (51), tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında tabancayla Altınkaynak’a ateş açan Akman, aynı silahla intihar etti.
Silah sesini duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Akman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan Altınkaynak, ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.