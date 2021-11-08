Eski istihbaratçı Enver Altaylı’ya 23 yıl dört ay hapis cezası

‘FETÖ’ yapılanması üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, ‘siyasi ve asker casusluk’tan 13 yıl dört ay, ‘ ‘silahlı terör örgütü üyeliği‘nden de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Mahkeme, Enver Altaylı’yla birlikte yargılanan eski istihbaratçı Mehmet Barıner’e ise ‘casusluk’tan 12 yıl altı ay, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden sekiz yıl dokuz ay olmak üzere toplamda 21 yıl üç ay hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise beraat etti.

Suçlamalar

İddianamede Altaylı ve ‘FETÖ’ kapsamında yargılanan damadı Metin Can Yılmaz’ın, ABD’deki Halkbank davasını manipüle etmesi için bir dönem İran masasında görev yapan eski istihbaratçı Barıner’i yurt dışına çıkarmaya çalıştığı gibi suçlamalar yer alıyordu.