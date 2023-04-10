Eski Halk TV genel yayın yönetmeni, CHP grubunun basın danışmanı oldu

Eski Halk TV genel yayın yönetmeni Suat Toktaş, CHP’nin Meclis grubunun basın danışmanı oldu.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP kontenjanından üyesi Okan Konuralp’in vekillik için istifa etmesinin ardından bu göreve 8 Nisan’da yine aynı kontenjandan CHP grubunun basın danışmanı Tuncay Keser gelmişti.

CHP’nin aktardığına göre Keser’den boşalan basın danışmanlığı görevine bugün itibariyle Suat Toktaş geldi.

Geçtiğimiz eylülde Halk TV’den istifa eden Toktaş, basın danışmanlığının yanı sıra genel seçimler boyunca kampanya ofisinde görev yapacak.