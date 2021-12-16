Eski futbolcu Sezer Öztürk’e 32 yıl dokuz aya kadar hapis istemi

İstanbul’da yol verme tartışmasında bir kişiyi öldürmekle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk’e 32 yıl dokuz aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Öztürk dahil üç kişi, 24 yaşındaki Halil İbrahim Scolten ve Haydar Genç’le 17 Eylül’de Çekmeköy ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle kavga etmişti. Olayda Halil İbrahim Scolten tabancayla vurularak öldürülmüştü.

A.M. daha sonra teslim olunca tutuklanmış, Ö.G. ise kayıplara karışmıştı. Öztürk ise Gürcistan’a kaçarken 27 Kasım’da kamyonet kasasında yakalanmasının ardından tutuklanmıştı.

Anadolu başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Öztürk’e ‘iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme’, ‘haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama’, ‘haksız tahrik altında mala zarar verme’, ‘zincirleme şekilde silahla tehdit’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma’ suçları yöneltildi.

Savcılık, eski futbolcuya 17 yıl 10 aydan 32 yıl dokuz aya kadar hapis istedi.

Sanıklardan Ömer Genç’e 15 yıl dokuz aydan 28 yıldan bir aya kadar, Duran Genç’e seki aydan iki yıla kadar cezası talep edildi.

Yargılama, iddianameyi kabul eden Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacak.