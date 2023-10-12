Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone suçunu itiraf etti

Formula 1’in eski patronu Bernie Ecclestone, 400 milyon sterlin (yaklaşık 14 milyar lira) değerindeki denizaşırı mal varlığını beyan etmeyerek dolandırıcılık yaptığını itiraf etti.

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92 yaşındaki milyarder, Singapur’da bir tröstün (piyasayı ve fiyat seviyelerini kontrol edebilmek amacıyla şirketlerin bir araya gelerek oluşturduğu tekel) varlığını Britanya Gelir ve Gümrük İdaresi’ne beyan etmediği gerekçesiyle ‘dolandırıcılık’la suçlanıyordu.

BBC‘nin haberine göre başlangıçta suçsuz olduğunu savunan Ecclestone, bugün Londra’daki Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde, sahte beyan vererek dolandırıcılık yaptığını itiraf etti.

Ecclestone 653 milyon sterlin (22 milyar 283 milyon lira) geri ödeme yapacak.