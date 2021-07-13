Eski erkek arkadaşının aracıyla 49 kez kırmızı ışıkta geçti; tutuklandı: Amacı öç almaktı

Çin’in Zhejiang eyaletinde yaşayan bir kadın, eski erkek arkadaşının otomobiliyle kasıtlı olarak 49 kez kırmızı ışıkta geçti. Amacı, onu terk eden adamın ceza almasını sağlamak olan kadın tutuklandı.

Fotoğraf: waveguardrail.com (temsili)

Ülkede yayınlanan Global Times gazetesi, adı sadece ‘Lu’ olarak açıklanan kadının, ‘Çen’ adlı bir adamdan eski erkek arkadaşının Audi marka otomoblini kiralamasını istedi. Çen, dediğini yaptı ve aracı Lu’ya ve arkadaşı Şu’ya teslim etti. Şu’yu da yanına alan Lu, iki gün süreyle trafik suçu işledi. 49 kez kırmızı ışıkta geçen Lu son ihlalinde polis tarafından durduruldu.

Polis, aracın Lu’ya ait olmadığını, ‘Şian’ adlı bir kişiye ait olduğunu tespit etti. Şian, Lu’yu başka bir kadın için terk eden eski erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Lu, polise, eski erkek arkadaşından öç almak için bu yola başvurduğunu itiraf etti. Lu’yla birlikte Şu da tutuklandı.