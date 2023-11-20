Eski Brezilya lideri Bolsonaro bir balinayı ‘taciz ettiği’ şüphesiyle soruşturuluyor

Eski Brezilya devlet başkanı Jair Bolsonaro hakkında bir balinayı ‘taciz etmek’ten soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: AA

Brezilya Federal Polisi, Bolsonaro’nun kambur balinayı haziran ayında ülkenin güneydoğu kıyı şeridinde Sao Sebastiao kasabası açıklarında taciz ettiğini öne sürdü.

The Guardian‘ın aktardığına göre görüntülerde Bolsonaro’ya benzeyen bir kişi, yüzeye çıkan bir kambur balinanın yaklaşık 15 metre yakınlarında jet skiye binerken görülüyor.

Brezilya basınının bildirdiğine göre, “Bolsonaro olduğu düşünülen kişi, balinanın rahatsızlık belirtileri verdiği anları telefonuyla kaydediyordu.”

Balinalar rahatsız hissettikleri durumlarda, su yüzeyinde belli belirsiz hareketler yapabiliyor.

Brezilya yasaları, ‘herhangi bir deniz memelisi türünün bilerek taciz edilmesini’ yasaklıyor.

Kanunlara göre motorları çalışan gemilerin bu tür hayvanların 100 metre yakınına yaklaşmaması gerekiyor. Denizcilerin yunus veya balina sürülerini kovalaması veya alanlarını işgal etmesi de yasak.

İlk suçlama değil

Öte yandan bu Bolsonaro’ya yöneltilen ilk çevreye dair suçlama değil. Daha önce de sık sık Amazon Ormanları’nı katletmekle itham edilmişti eski Brezilya lideri. Hatta çevre düşmanı politikaları nedeniyle kendisine “Kaptan Testere” lakabı verilmişti.