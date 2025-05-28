Eski BDP genel başkanı Hamit Geylani hayatını kaybetti

Eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) genel başkanı ve eski milletvekili Hamit Geylani hayatını kaybetti.

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DEM Parti, Geylani’nin vefatını X’ten şu paylaşımla duyurdu:

“Kürt halkının demokratik siyasal mücadelesinde büyük bir emeği olan, HEP’ten günümüze demokratik siyaset alanında mücadele veren Hamit Geylani hayatını kaybetti.

Şair, yazar ve siyasetçi kimliğiyle yeri doldurulamayacak Geylani’yi yitirmenin derin üzüntüsünü ve acısını yaşıyoruz. Halkımızın, Geylani ailesinin ve yoldaşlarının başı sağ olsun.”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da X’ten şöyle yazdı:

“HEP’ten bugüne barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüren Hamit Geylani’nin mücadelesini asla yarım bırakmayacağız.

Yaşamını mücadele ederek, okuyarak, yazarak Kürt halkına ve Türkiye halklarına adayan Hamit Geylani’nin bıraktığı onurlu mirası taşıyacağız.

Hamit abinin barışa olan inancını mücadelemizin her anında yaşatacağız.”

Kürt halkının demokratik siyasal mücadelesinde büyük bir emeği olan, HEP’ten günümüze demokratik siyaset alanında mücadele veren Hamit Geylani hayatını kaybetti. Şair, yazar ve siyasetçi kimliğiyle yeri doldurulamayacak Geylani’yi yitirmenin derin üzüntüsünü ve acısını yaşıyoruz.… pic.twitter.com/UzYDyXf44F — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) May 28, 2025

Eski dönem milletvekillerimizden, çok değerli büyüğümüz Hamit Geylani’nin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.



HEP’ten bugüne barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüren Hamit Geylani’nin mücadelesini asla yarım bırakmayacağız. Yaşamını… pic.twitter.com/Q90BQXfXUm — Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) May 28, 2025