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Eski bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti

Eski turizm ve devlet bakanlarından Güldal Akşit, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre AKP genel başkan danışmanı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyesi Akşit, bugün tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde 61 yaşında hayatını kaybetti.


1960 yılında Malatya’da doğan Akşit, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalışma hayatına başlayan Akşit, 14 Ağustos 2001’de kurulan AKP’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

22’nci ve 23’üncü dönem İstanbul milletvekili olan Akşit, 58’inci hükümette turizm bakanı, 59’uncu hükümette önce turizm bakanı, sonra kadın ve aileden sorumlu devlet bakanı olarak görev yaptı.

Akşit, TBMM Anayasa Komisyonu başkanvekilliğinin yanı sıra 12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu başkanlığı görevini yürüttü.

AKP Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler başkan yardımcılığı görevini 2006’dan itibaren yürüten Güldal Akşit, 8 Temmuz 2011- 14 Ekim 2014 tarihlerinde AKP Genel Merkez Kadın Kolları başkanlığı görevinde bulundu.

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