Eşiyle Ukrayna’dan geldi: Kendimizi Türkiye’ye zor attık

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından bombalardan kaçmak için Ukraynalı eşiyle başkent Kiev yakınlarındaki köye sığınan Zafer Taşpınar, Edirne’den ülkeye girdikten sonra, ‘kendilerini Türkiye’ye zor attıklarını’ söyledi.

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Dışişleri Bakanlığı’nın organizasyonuyla ülkeden tahliye edilenlerin Edirne’deki sınır kapılarından Türkiye’ye girişi devam ediyor.

AA’nın haberine göre Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçen Taşkıran, işgal başlayınca Kiev’de yaşadığı bölgede büyük patlamaların olduğunu anlattı.

Ukrayna’da zor günlerin yaşandığını belirten Taşkıran, “Savaş çok kötü geçiyor. Kendimizi Türkiye’ye zor attık diyebilirim. Orada insanların hali perişan” dedi.

‘Bebekleri kuru ekmekle besliyorlar’

İşgalin ilk gününde bomba sesiyle uyandıklarını, bombalardan kurtulmak için eşinin ailesinin yaşadığı Kiev yakınlarındaki köye kaçtıklarını ve savaşın acı yüzünü gördüğünü belirten Taşkıran şunları söyledi:

“Sabah 05:00’te bomba sesiyle uyandık. Sonra eşimin ailesinin köyüne gitmek zorunda kaldık. Oraya sığındık. Orada da her sabah bomba sesleriyle füzelerle uyanıyorduk. Ülkeden çıkabilmek adına bir an önce trene gitmemiz gerekiyordu. Sağolsun devletimiz tahliyemizde çok yardımcı oldu. Ukrayna’da ölüm pazarı var diyebilirim. Savaş en çok çocukları etkiliyor. Herkes üzüntü içerisinde ve psikolojik olarak kötü etkilendi. Herkes ağlıyor, bebekler kuru ekmekle beslenmek zorunda kalıyor. Kıtlık var diyebilirim. Bu durumu hiç kimse hak etmiyor.”