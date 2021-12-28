Eşinin tabancayla başından vurduğu kadın hayatını kaybetti

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde kocasının tabancayla başından vurduğu kadın hayatını kaybetti.

AA’nın haberine göre minibüs şoförü Yunus Emre U.’nun (28) dün evlerinde tabancayla başından vurduğu eşi Melike Yağmur U. (28), hastaneye kaldırıldı. Melike Yağmur U., hastanede yaşamını yitirdi.

Aynı silahla intihar girişiminde bulunan Yunus Emre U.’nun ise hayati tehlikesi sürüyor.

Yunus Emre U.’nun birikimlerini iki ay önce kripto para borsasına yatırdığı ve burada yaklaşık 400 bin lira kaybettiği ileri sürüldü.

Yunus Emre U.’nun borsadaki kaybının ardından psikolojisinin bozulduğu, tedavi gördüğü ve sık sık eşiyle tartıştığı iddia edildi.

Çiftin altı yaşında ve iki aylık ikizleri olmak üzere üç çocuklarının olduğu öğrenildi.