Eşini ve kızını bıçaklayan kişi tutuklandı

Aksaray’da, eşi ve kızını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA’nın haberine göre Yüksel Ö. (47), Çeğirdiğin Mahallesi 1053’üncü Sokak’taki evlerinde dün, eşi Döndü Ö. (45) ile tartıştı. Yüksel Ö., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşi ve onları ayırmaya çalışan kızı Amine Ö.’yü (16) bıçakla yaraladı.

Anne-kız Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Döndü Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaçan ancak bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Yüksel Ö.’nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.