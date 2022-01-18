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Yaramazlara biraz batar!

Eşini plastik kelepçeyle boğarak öldüren adam tutuklandı

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde eşini plastik kelepçeyle boğarak öldüren adam tutuklandı.

Görüntü: AA

AA’nın aktardığına göre Ataşehir ilçesi İnönü Mahallesi’nde bir apartmanın giriş katında oturan İsmail Ö. (57) eşi Hanpaşa Ö.’yü plastik kelepçeyle boğdu.


Cinayetin ardından polisi arayarak teslim olan İsmail Ö. Gayrettepe’deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, Hanpaşa Ö.’yle zaman zaman kıskançlık ve maddi anlaşmazlıklar yüzünden kavga ettiklerini, yine kavga sırasında eşini evde bulunan iki plastik kelepçeyle boğduğunu söylediği öğrenildi.

İsmail Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Hakimlik, şüpheli İsmail Ö’nün ‘eşi kasten öldürme’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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