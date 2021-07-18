Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu: 24 Temmuz’da düğün yapacaklardı

Yozgat’ta bir uzman çavuş, düğün hazırlığı yaptığı eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

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AA’nın haberine göre Bingöl’de görevli uzman çavuş H.Y. izin için gittiği Yozgat’ta, resmi nikahla hayatını birleştirdiği ancak henüz düğün yapmadığı Aysel Y. ile bir alışveriş merkezi önünde buluştu.

24 Temmuz’da düğün yapmayı planlayan ve davetiyelerini dağıtan çiftin arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine H.Y. tabancasıyla Aysel Y.’ye ateş etti, ardından intihar girişiminde bulundu.

Aysel Y. olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan H.Y. sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aysel Y.’nin ocak ayında sosyal medya hesabından ‘şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt’ sayfasının paylaşımını yaparak, “Ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum” yazmıştı.