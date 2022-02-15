Eşini kent ormanına götürüp öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu

Uşak’ta bir kişi, eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

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AA’nın haberine göre Önder Bulut (43) eşi Nazife Bulut’u (39) bir arkadaşından aldığı otomobile bindirerek Uşak Kent Ormanı’na götürdü. Otomobilden inen Bulut, av tüfeğiyle Nazife Bulut’a ateş etti.

Ardından ağabeyi A.R. Bulut’u telefonla arayan Önder Bulut, eşini öldürdüğünü ve intihar edeceğini söyleyerek, aynı tüfekle intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine giden A.R. Bulut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nazife Bulut’un yaşamını yitirdiği, Önder Bulut’un da ağır yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Önder Bulut, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Nazife Bulut’un cansız bedeni aynı hastanenin morguna götürüldü