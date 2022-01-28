Eşini başından vurmakla suçlanan erkeğe 34 yıla kadar hapis istemi

Ankara’da eşini başından vurarak ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan polise 34 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Anestezi teknikeri Sevginur Aktaş, Eylül 2020’de evde tabancayla başından vurulmuş halde bulununca hastaneye kaldırılmış, yoğun bakıma alınmıştı. Polis Müslüm Aktaş eşinin intihar girişiminde bulunduğunu söylemişti. Ancak yoğun bakımdan çıkan kadın eşinin kendisini vurduğunu anlatmış, bunun üzerine Müslüm Aktaş tutuklanmıştı.

Aktaş hakkında ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘cinsel saldırı’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 75 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

AA’nın haberine göre Ankara 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada çiftin komşuları tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısına celse arasında dosyaya sunduğu mütalaasında değişiklik olup olmadığını sordu.

Mütalaasını tekrarlayan savcı, Aktaş’ın olay günü tartıştığı eşiyle zorla birlikte olduğunu, ardından da beylik tabancasıyla başına hedef alarak eşine ateş ettiğini belirtti.

Aktaş’a ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ hariç tüm suçlardan ceza talep edildi.

Sanık savunmasında şunları söyledi: “Vatan sevgisiyle görevini yapan namuslu ve şerefli bir Türk polisiyim. Bana her türlü iftirayı attılar. Sevgi, sadece bana değil, her zaman yakın komşulara karşı da saldırgan bir tutum sergiledi. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum.”

Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, avukatın talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.