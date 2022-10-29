Esin Övet: Ne gerek var Allah aşkına sevgili Nünü

Nükhet Duru, “Tunikle giyildiğinde tamam ama sokakta çorapla dolaşan bir sürü kadın var. Buna bir ‘Dur’ deyin. Tayt giymeyin” deyince sinirler zıpladı elbet.

Nünümüzü severiz, bayılırız ancak tam da Cumhuriyet’in 99’uncu yılını kutladığımız şu günlerde aşırı ters oldu bu açıklama.

Tam da özgürlüğün kıymetini daha da bildiğimiz, Cumhuriyet’e sarıldığımız, hür irade ile hareket etmenin ne değerli bir şey olduğunu aşırı hissettiğimiz bu duyguyu modern bir kadın yerle yaksan etti. Hem de hiç beklemediğimiz bir kadının ağzından bir başkasının tercihine müdahale edildi.

Ne gerek var Allah aşkına sevgili Nünü.

Ne gerek var!!!.

Yani “Herkes istediğini giysin ama bu tayt olayına bir dur deyin” demekle olmuyor sevgili Nünü.

Nükhet Duru’nun yaptığı açıklama aslında hala bu ülkede bitmeyen bir kıyafet tartışmasını ve zihniyetlerin olduğunu gösteriyor. Kim olursa olsun. Zihniyetler kirli!

Esin Övet’in yazısı