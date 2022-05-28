Esin Övet: Bunların hepsi gerçek mi? Ne oluyor bir bilen var mı?

Korkarım yakında biz kadınlara, “Şunu söyleyin”, “Bunu giyinin”, “Şu kadar gülün”, “Şu saatlerde sokağa çıkın” gibi bir liste verilecek. Ya da kim karar veriyor bunlara, gerçekten merak ediyorum.

Mesela; Melek Mosso’nun konseri ahlaksızlığa özendirdiği gerekçesiyle iptal eden, Funda Arar ve Derya Uluğ’un konserini neden iptal etmedi. Kıstas ne? Ayar ne? Sınır ne?

Yani kim belirliyor ahlaksızlığın kurallarını. Biri bize bi anlatıverir mi? Bi detayı gerçekten merak ediyorum.

Ya da bunların hepsi gerçek mi? Rüya mı? Yalan mı? Dolan mı? Ne oluyor bir bilen var mı? Ahlak bekçiliğini kim yapıyor mesela?. Gerçekten anlamıyorum. Benim kafam basmıyor. Neler oluyor çözemiyorum. Bu kadar cinsiyet ayrımcılığına hangi ara geldik. Sürekli bir “Kadın” şöyle, böyle diye konuşur olduk.

Kadın şiddeti, kadınların öldürülmesi mevzusunu daha çözememişken neler konuşuyoruz.

Allah biz kadınların sonunu hayır eylesin. Aklımıza mukayyet olsun.

Esin Övet’in yazısı