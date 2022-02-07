Eşi ve kayınvalidesini yaralayıp kaçan adam mezarlıkta yakalandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde, eşi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle vuran adam gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre A.G. (25), ilçenin Çilli Mahallesi’nde boşanma aşamasındaki eşi Büşra G.’nin (20) kaldığı kayınvalidesi Selda O.’nun evine gitti ve ikisini de av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

Yaralanan anne ve kızı, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Selda O. tedavisinin ardından taburcu edildi. Büşra G.’nin ise tedavisi ise sürüyor.

Olay yerinden kaçan A.G. polis ekiplerince saklandığı Keçili Mezarlığı’nda gözaltına alındı.

Çiftin yaklaşık iki yıl önce evlendikleri, Büşra G.’nin 26 Ocak 2022’de eşinin kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi.