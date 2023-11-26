Esfender Kormkaz: Kimse kurdan çıkıp TL mevduata geçmez

Beş puanlık nominal artışın kur korumalı mevduatın çözülmesine de yardımı olmaz. Çünkü eksi reel faiz olduğu sürece kimse kurdan çıkıp TL mevduata geçmez. Kurdan çıkıp dolara geçer. Yani iki sene sonra başladığımız yere dönmüş oluruz. Kur korumalı mevduatın ekonomik ve sosyal tahribatı kalır.

Bu faizlerle Mevduat ve Devlet İç borçlanma senetlerine de portföy yatırımı olarak yabancı fonlar gelmez.

Yatırımlara etkisine gelince, bugünkü koşullarda sıfır faizle kredi versen bile kimse yatırım yapmaz. Çünkü, yatırım ortamı yok. Otokrasiye gidiş var. Yargı bağımsız değil. Güven yok.

Esfender Korkmaz’ın yazısı