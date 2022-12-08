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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Zam değil düzeltme

Memur, memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşları son 6 aylık enflasyona göre düzeltilecek. Aslında düzeltme, enflasyon artı GSYH ‘da 6 aylık büyüme kadar olmalıdır. Çünkü memur da katma değer yaratıyor ve büyümeye katkı yapıyor.

Ne var ki hükümet memur ve emekli maaşlarında düzeltme yaparken, TÜİK’in TÜFE’sini kullanıyor. Düzeltmeyi 6 ay sonra veriyor ve memur ve emeklinin alacağı farkın bir kısmını enflasyon eritmiş oluyor.


Düzeltme TÜİK’in TÜFE oranına göre yapıldığı için memur ve emekli kaybediyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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