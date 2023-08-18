Esfender Korkmaz: Yolunda giden ekonomi için kimse algı yaratmak ihtiyacını duymaz

İçeride enflasyonu CHP yarattı… Hatta Allah’tan geldi diyenler, elbette kolayca dış güçlere inanır. Ama piyasa inanmaz. Mamafih algı yaratarak siyaset yapmak, özellikle sermaye için güven sorunu oluşturdu. Türkiye’nin en fazla ihtiyacı olan yabancı yatırım sermayesi artık gelmiyor, tersine yerli sermaye de çıkıyor. Siyasi iktidar sermaye çıkışını yasaklarla çözmeye çalışınca, daha çok güven kaybediyor.

Siyasi iktidar algı yaratmak yerine, kendi dönemi olan 2006 ve 2007 yıllarında Türkiye’ye her yıl 20 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım sermayesi giriyordu. Neden şimdi 2022 yılında 6 milyar dolara geriledi? Siyasi iktidar eğer krizi çözmek istiyorsa bu soruya cevap aramalıdır.

2022 yılında gelişmekte olan ülkelere giden yabancı yatırım sermayesi 916 milyar dolar, Türkiye’ye gelen 6 milyar dolar. O da vatandaşlık için gayrimenkul alanlardan kaynaklanıyor.

Özet olarak, doğru ve yolunda giden ekonomi için kimse algı yaratmak ihtiyacını duymaz. Bu nedenle algı yaratarak politika yapmak hem istikrar getirmez, hem de daha çok güven kaybına neden olur.

Esfender Korkmaz’ın yazısı