Esfender Korkmaz: Uluslararası piyasalarda Türkiye dünyada üçüncü riskli ülke olarak görülüyor

BM UNTACD 2020 raporuna göre; 2009 yılında 4,1 trilyon dolar olan gelişmekte olan ülkelerin toplam dış borcu, 2019 yılında 11,1 milyar dolara ulaştı. Kısa vadeli dış borçları arttı. 2009 yılında kısa vadeli dış borç stoğunun toplam dış borç stoğu içindeki oranı yüzde 20 iken 2019 yılında yüzde 29’a yükseldi.

Gelişmekte olan ülkeler içinde Türkiye’nin de dış borç temerrüt riski arttı.

Uluslararası piyasalarda Türkiye dünyada üçüncü riskli ülke olarak görülüyor.

World Goverment Bonds (Dünya Devlet Tahvilleri) Uluslararası piyasalarda işlem gören ülkelerin, raiting notları ve CDS oranlarını yayınlıyor.

CDS oranı 300 baz puan üstünde olan ülkeler riskli ülkeler olarak kabul ediliyor ve dünya haritasında bu ülkeler kırmızı ile gösteriliyor. Dünyada kırımızı boyalı 3 ülke var; Rusya, Mısır ve Türkiye. Türkiye’nin ortadoks politikalara dönmesi ve 2023 sonunda bir miktar portföy yatırımı gelmesi ile CDS oranı 278 ‘e gerilemişti. Ama şimdi tekrar 308 baz puana yükseldi. Bir karşılaştırma yapmak için CDS oranları; Almanya’nın 16 Güney Kore’nin 28 ve Yunanistan’ın 68 baz puandır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı