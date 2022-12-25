Esfender Korkmaz: Ücret artışları enflasyon sarmalı yaratmaz

İktisat literatüründe ücret-fiyat sarmalı konusunda çok sayıda araştırma ve tez var. Hepsi de “ücret artışı enflasyon yaratır” diyor.

Enflasyon-ücret-fiyat sarmalı da denilen bu yaklaşıma göre; Enflasyonun artması ücretlerde, ücretlerdeki artış ise fiyatlar üzerinde(enflasyonda) artışa sebep olur ve ekonomi bu şekilde bir döngüye girer

Eğer ücretlerde enflasyonun üstünde bir reel artış olursa, fiyatlar genel seviyesi kısa dönemde artar ve fakat reel ücret artışı emek verimliliğini artırır, üretim artar, arz artar ve arz-talep dengeye gelir. Fiyat artışı devam etmez.

Bizde ücretlerde hiçbir zaman reel artış olmadı. Bunu GSYH verilerinden de görüyoruz. 2017 yılı ilk çeyreğinde ücretlerin millî gelirden aldığı pay yüzde 39 iken, 2022 III. çeyreğinde yüzde 30,1’e kadar geriledi. Başkanlık sisteminin, ekonomide kötü yönetimin bir tahribatı da budur.

Özetle; reel ücret artışı olsa dahi, ücret artışları enflasyon sarmalı yaratmaz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı