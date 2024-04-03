Esfender Korkmaz: Türkiye'yi Rusya ve Çin sömürüyor

Ocak-Şubat dönemi iki ayda; AB; İngiltere ve ABD’den oluşan batıya karşı 0,7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Buna karşılık Rusya ve Çin’e karşı 12,8 milyar dolar dış ticaret açığı verdik. Bu demektir ki toplam 13 milyar dolar dış ticaret açığının, tamamına yakınını yani yüzde 98,5’ini bu iki ülkeye vermişiz.

Rusya ile doğalgaz ve petrol pazarlığı yapmalıyız. Çin’den teknoloji malı dışında kalan ithalata kota getirmeliyiz. Kota içinde Çin ithalat lobisini ortadan kaldırmak gerekiyor.

Sonuç; çağımızda emperyalizm silah yoluyla olmaz. Rusya ve Çin gibi ülkeler yolsuzluğa açık ülkelerdir. İçerde birileri ile işbirliği yaparak, bizde olduğu gibi dış ticaret yoluyla sömürü düzeni kuruyorlar.

Esfender Korkmaz’ın yazısı