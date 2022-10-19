Esfender Korkmaz: ‘Türkiye’de yargı siyasallaşmış mıdır’ anketi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, “Yargıya inancın sarsılması devletin başına gelecek en büyük felakettir” dedi.

Türkiye ‘de 20 yıl önce, yargıya olan inancı kimse tartışmazdı. Ama son 20 yıldır ve özellikle Feto tuzaklarında yargı siyasallaştı ve yargıya güven azaldı.

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Türkiye’de Kadir Has Üniversitesi, Türkiye eğilimleri Anketi 2021 sonuçlarına göre ;

Türkiye’de Yargı Siyasallaşmış mıdır? sorusuna ;

– Evet siyasallaşmıştır (Katılıyorum) diyenler oranı yüzde 44,7

– Hayır siyasallaşmamıştır (Katılmıyorum) diyenler oranı yüzde 25,8

– Ortada olanların oranı yüzde 29,5 olmuş.

SODEV; Sosyal Demokrat Vakfı yargı algısı 2019 anket sonuçlarına göre;

Yargı bağımsız mıdır? sorusuna ;

– Hayır Bağımlıdır diyenler oranı; yüzde 48,5

– Evet Bağımsızdır diyenler oranı; yüzde 34,0

– Kararsızlar olanlar oranı; yüzde 17,5′ tir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı