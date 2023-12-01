Esfender Korkmaz: Türkiye cari açıkla büyümek zorunda

Bugünkü koşullarda, istikrarlı büyüme sağlamak zor görünüyor. Zira; demokratik ve hukuki altyapı sorunu var, güven yok, yatırım ortamı yok. Dahası üretimde ithal girdi oranı yüksek olduğu için Türkiye cari açıkla büyümek zorundadır.

Türkiye’nin cari açıksız büyümesi için üretimde kullandığı ithal girdi oranını düşürmesi gerekir. Bunun için de yatırımlara yüksek teşvik vermelidir. Gerekirse geçici olarak ithal girdi yerine ara malı üretmek için devlet piyasaya girmelidir. O zaman hem dış açıklarımız azalır, hem de daha yüksek büyüme sağlarız.

Esfender Korkmaz’ın yazısı