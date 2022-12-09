Esfender Korkmaz: Türk-İş bu teklifiyle hükümet tarafında yer aldı

Asgari ücrette düzeltmeye gitmek Türkiye açısından önemlidir, zira tüm ücret seviyesi de asgari ücrete göre değişiyor.

2023 asgari ücret görüşmeleri baştan sakat doğdu. Çünkü işçiyi temsil eden TÜRK-İŞ, Çalışma Bakanlığı’nın anketinden çıkan 7.845 TL’yi baz alarak müzakereye oturduğunu açıkladı. Öte yandan da aynı TÜRK-İŞ yoksulluk sınırını 24.185 lira olarak açıklıyor.

Pazarlıkta doğru olan TÜRK-İŞ’in, önerdiği ücretin düşürüleceğini de hesap ederek, elde etmek istediğinden yüksek teklifle masaya gelmesiydi. Oysa ki şimdi TÜRK-İŞ bu teklifi ile işçi tarafında değil, Hükümet tarafında yer almış oluyor. Masada işçi yok demektir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı