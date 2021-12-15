Esfender Korkmaz: TİS’lerde sendikaların işçiyi temsil kabiliyeti kalmadı

Japon yatırım bankası Nomura, iktidarın seçim stratejisini açıklamış ve asgari ücretin artırılmasını ilk sıraya koymuş.

Siyasi iktidar bugüne kadar yaptığı yasal değişiklik ve uygulama ile, işçi ve memurun ücret ve maaş artışlarını, iktidarın bir lütfu haline getirdi. İşçinin sözü kalmadı. Sendikalar işlevsiz hale geldi.

Toplu iş sözleşmelerinde; sendikaların işçiyi temsil kabiliyeti kalmadı.

Türkiye’de sendikasızlaşma AKP iktidarı ile birlikte başladı. Siyasi iktidar çıkardığı yasalarla sendikalara sınır getirdi. Aslında otoriter rejimler sendika istemez.

Türkiye’de AKP iktidarı, demokratik kurumları, tarafsız sivil toplum örgütlerini ve bu çerçevede sendikaları tek tek ve zamana yayarak etkisizleştirdi. Yandaş vakıflar, dernekler kurdu ve destekledi. Dinî alanda cemaatleri ve tarikatları siyasi arenada kullandı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı