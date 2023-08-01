Esfender Korkmaz: Tek bir faiz yanlışı refahımızdan 20 yıl götürdü

Son iki yıldır ekonomide yapılan yanlışlar, üretici ve tüketici olarak hak ettiğimiz refahımızdan en az 20 yıl götürdü.

Her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor; Bugünkü siyasi iktidarın orta ve uzun dönemi hedef alan politika anlayışı yoktur. Sorunları, günübirlik popülist önlemlerle çözmeye çalışıyor.

Günübirlik popülist çözümlerde, sosyal fayda ve maliyet hesabı yapamazsınız; İktisadi ve sosyal kalkınmaya etkilerini göremezsiniz; toplumsal refah etkilerini tahmin edemezsiniz. Ayrıca daha hızlı bozucu etkileri de olur.

Esfender Korkmaz’ın yazısı