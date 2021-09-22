Esfender Korkmaz: Sefalet eken öfke biçer!..

Hayat pahalılığını bu günkü iktidar yarattı. Şimdi de polisiye önemlerle çözmeye çalışıyor. Ancak serbest piyasa ekonomisinde bu müdahale ters tepecek. İktisadi faaliyet daralacak. Mülkiyete ve serbest ticarete müdahale olarak algılanacak ve güven kaybı artacak. Yatırım eğilimi düşecek.

Siyasi iktidarın günübirlik ve partizan politikalarının getireceği son bugünkünden başka türlü bir son olamazdı.

Gelir dağılımı aşırı bozuldu. İkili piyasa yapısı oluştu. Özetle zengin daha zengin – fakir daha fakir oldu.

AKP iş dağıtmak yerine bütçeden para ve poşet dağıtıyor ve bu yolla oy garanti etmeyi tercih etti.

Kur artışları, enflasyona yansıyor, halkın satın alma gücü düşüyor. Ama iktidar sanki bilerek kurları artırıyor.

Bir iktidar bunları bilmiyorsa, güvendiği bilenlere sorar. Biliyorsa neden yanlış yapıyor?

Özet olarak; siyasi iktidar kendi dar dünyasını kurdu. Bu dünyasında yalnızca, partizanlık yapmak, algı yaratmak ve hamaset var.

Esfender Korkmaz’ın yazısı