Esfender Korkmaz: Şanghay, dikta rejimlerin koruyan bir örgüt

Fredoom House-Dünya Özgürlükler Evi Endeksi’ne göre, Şanghay Paktı’na üye dokuz ülke içinde; insan hakları ve siyasi özgürlükler olarak, özgür ülke statüsünde ülke yoktur. Bir tek Hindistan kısmen özgür ülke statüsündendir.

Bu durumda, Şanghay örgütü, dikta rejimlerin koruyan bir örgüttür. Türkiye’nin bu örgüte yanaşması, ülkenin şifreleri ile oynamak demektir. Türkiye’nin 200 yıllık Batı yolunu kapatmak demektir. 2004 yılında Türkiye üyeliği için, heyecanla Türkiye’nin önünü açan AB, neden Türkiye’yi dışlama noktasına geldi? Nedenleri AB’nin Türkiye ülke raporlarında var… Başta gelen iki neden; ‘Türkiye’nin otokrasiye gitmesi ve hukukun üstünlüğünü kaldırması’dır.

Şanghay Paktı’nın ise demokrasi ve hukuk derdi yoktur. Tersine bu ülkelerdeki totaliter iktidarlar için demokrasi bir risktir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı