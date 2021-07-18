Esfender Korkmaz: Risklerin en kötüsü; açlık riski

Siyasi iktidar, son yıllarda Tarımda Yerli ve Milli sözü ile algı yaratmaya çalışıyor. Ama her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de bu slogan gerçekte siyaha beyaz demek kadar çelişkili kalıyor.

AKP iktidarında tarım sektöründe, ithal girdi oranı arttı, devlet destekleri azaldı ve gıda fiyatları enflasyonun üstünde arttı.

Halk gelirinin yüzde 40’ı gıdaya gidiyor. Gelir aynı oranda artmıyor. Açlık riski artıyor. Siyasi iktidar tarımda yerli ve millî algısı yaratmak isteyerek, her konuşmada şöyle veya böyle din vurgusu yaparak halkın açlığını bastıramaz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı