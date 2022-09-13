Esfender Korkmaz: Putin, demokrasi için bir tehdit

Ruslar komünist sistem ile yalnız Rus halkının değil, Sovyetler Birliği’nde olan 15 ülke halkının da 70 yılını heba etti. Şimdi de ayrı milletlerden olan bu 15 ülkeyi kendi toprakları olarak görüyor. Bu ülkeler Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Litvanya, Moldova, Letonya, Kırgızistan, Tacikistan, Ermenistan, Türkmenistan, Estonya’dır.

Mamafih Rusya Ağustos 2008 yılında da Gürcistan’a saldırdı.

Bugünde Rusya’ya tabi; Bağımsız Devletler Topluluğu‘nun 9 üyesinin hiçbirisi insan hakları ve siyasi özgürlükler açısından özgür statüde değildir. 7’si özgür olmayan, ikisi de kısmen özgür statüdedir.

Putin, demokrasiyi kendisi için tehdit olarak kabul ediyor. Putin’in Rus Oligarkları çeşitli suçlamalarla mahkûm ettirmesi ve bir kısmını yurt dışına kaçmaya zorlaması dünya kamuoyunda çok tartışılmıştır.

Uygulamadan anlaşılıyor ki; Rusya’da Putin kendi statüsüne uygun olarak bütün dikta rejimlerini destekliyor. Bunun içindir ki, Putin Rusya’sı dünya demokrasisi için ağır bir tehdittir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı