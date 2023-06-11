Esfender Korkmaz: Piyasa kumar masası oldu

Mayıs 2023 itibariyle finansal yatırım araçlarının, enflasyonun etkisi giderildikten sonra oluşan aylık ve yıllık reel getiri oranları açıklandı. Mayıs ayında en yüksek reel getiriyi altın, son bir yılda ise en yüksek reel getiriyi BİST 100 endeksi sağladı.

Mayıs ayında en yüksek reel kaybı BİST 100, yıllık olarak en yüksek reel kaybı ise mevduat faizi getirdi.

Mevduata bir yıl önce 100 lira yatıranlar ortalama yüzde 16,02 faiz aldı. Parasının nominal değeri 116 ,02 liraya çıktı. Ama Mayıs ayı TÜFE oranı yüzde 39,59 olunca mevduatta reel olarak yüzde 16,89 oranında reel kayıp oluştu. Başka bir ifade ile bir yıl önce mevduata 100 lira yatıranların bu 100 lirası satın alma gücü olarak 83,11 liraya geriledi.

Aslında son 20 yılda hiçbir zaman Merkez Bankası tek görevi olarak TL’yi koruyamadı. 2006 yılına kadar kapalı 2006 yılından sonra açık enflasyon hedeflemesine gitti, ancak hiçbir yıl enflasyon hedefi tutmadı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı